Gümüşlük'ün festivali Zefirya'da Gülsin Onay konseriyle başladı

Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen, Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Gülsin Onay konseriyle sanatseverleri, Zefirya Kültür ve Sanat Merkezinde bir araya getirdi. Bitez'de Gülsin Onay konseriyle hizmete giren Zefirya Kültür ve Sanat Merkezinde bu yıl festival kapsamında dört konser gerçekleşecek. Festival, 6 Eylül tarihine kadar 17 konser çerçevesinde 37 müzisyen, bir oda orkestrası, 5 masterclass ve 100 civarındaki genç müzisyeni bir araya getirerek, klasik müzik ve cazseverlere yine dopdolu bir, iki ay yaşatacak. 11 farklı ülkeden müzisyeni, dört farklı mekanda konuk edecek festival, resitallere, oda orkestralarına, caz konserlerine, genç yeteneklerin konserlerine ve sergilere sahne olacak.

Açılışa yoğun ilgi vardı Aktur-Zefirya Kültür ve Sanat Merkezindeki açılışa bürokratlar, Bodrum'un sanat çevresinden tanınmış simalar ve davetliler katıldı. Açılış töreninde konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivaline gelecek yıllarda tam destek vereceklerini belirterek, böyle köklü organizasyonlardan sadece nemalanmak değil, destek de olunması gerektiğini belirterek, kurum ve kuruluşları festivale destek vermeye çağırdılar. Katılımcılar arasında Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir de yer alırken, Aktur A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Doğan, festivalin yaratıcıları Gülsin Onay ve Eren Levendoğlu'nu sahneye davet ederek, birer plaket verdi. GFA Koordinatörü Füsun Özgüç ise 2019 yılı festival programı hakkında bilgi vererek, tüm destekçi ve sponsorlara teşekkür etti.

Chopin yorumlarıyla ayakta alkışlandı Bodrum'un yeni kültür ve sanat merkezi Zefirya ile işbirliği içersinde gerçekleşecek konserlerin ilkinde Devlet Sanatçımız Gülsin Onay, Chopin'in eserlerine yer verdi. Dünyanın en önde gelen Chopin yorumcuları arasında gösterilen Onay, açılışta bestecinin; "Scherzo in B minor, op.20" adlı eserine yer verdi. Ardından "Ballade no.3 in A flat major, op.47"; "Nocturne in E flat major, op.9 no.2" ve "Andante spianato et Grande Polonaise brillante, mi bemol majör Op.22" adlı eserleri seslendiren sanatçımız gecenin ilk yarısını sonlandırdı. Gülsin Onay, gecenin ikinci yarısında yine Frédéric Chopin'in eserleriyle dinleyicinin karşısına geldi. Onay, ilk olarak; "Variations brillantes sur le Rondeau favori de 'Ludovic' de Hérold et Halévy, B flat major, op. 12"; adlı eseri seslendirdi. Gecenin sonlarına doğru Gülsin Onay, "Sonata in B minor, op.58 adlı eserden şu bölümleri seslendirdi: 'Allegro

maestoso', 'Scherzo: molto vivace', 'Largo ve Finale: presto non tanto". Programın sonunda Gülsin Onay geceye katılan izleyicilerle birlikte selfie çekti. Onay, Bodrumlu klasik müzikseverlerin alkışlarıyla sahneden ayrıldı.

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali sponsor ve destekçiler Kurumsal Sponsorlar; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi. Kumda Tema Sponsorları; Sistem A.Ş ve Gruptrans. Açılış Konseri Etkinlik Sponsoru, Liba Laboratuarları. Etkinlik Sponsorları; Koçtaş, Aris Life-Canderel, Jasmin Art Production. Festivalin bu yıl İşbirliği içersinde olduğu kurumlar ise Aktur A.Ş, Art Israel ve Culture Ireland'dan oluşuyor. Ayrıca Türk Hava Yolları, Resmi Ulaşım Sponsoru olurken, Julius Meinl ve Hancı İnşaat ise Servis Sponsoru olarak yer alıyorlar. Festivalin medya sponsorları ise Digiboard, Radyo Halikarnas ve Radyo EKO.