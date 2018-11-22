Gümüşlükspor'dan Çocuklara Özel Etkinlik

Gümüşlükspor, Gümüşlük'teki köy çocuklarına sunduğu ücretsiz spor eğitimine kaynak yaratma olmak amacıyla 27 Kasım 2018 tarihinde Roxy Club İstanbul
'da özel bir konser düzenliyor.
"Profesyonel davranış ve amatör ruh ile ücretsiz spor eğitimi için geldik!" diyen Gümüşlükspor'un bu anlamlı etkinliğine katılacak oyuncu, şarkıcı ve gruplar ise şöyle:
Birce Akalay
, Birsen Tezer, Deniz Çakır
, Evren Uysal
, Güvenç Dağüstün, Jehan Barbur
, Levent Can
, Luxus, Mehmet Erdem, Melis Danişmend
, Mustafa Kemal Öztürk
, Niyazi Koyuncu
, Nükhet Duru
, Özge Fışkın
, Redd ve Sattas.
Sürpriz isimlerin de katılacağı organizasyonun biletleri, hafta içi her gün saat 10.00 - 18.00 arası Roxy Club İstanbul ofisinden veya etkinlik günü konser girişinde alınabilecek. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi Gümüşlükspor resmi hesaplarında yer alıyor.
İstanbul,Gümüşlük
22 Kasım 2018 Perşembe 15:55