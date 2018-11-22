Gümüşlükspor'dan Çocuklara Özel Etkinlik

Gümüşlükspor, Gümüşlük'teki köy çocuklarına sunduğu ücretsiz spor eğitimine kaynak yaratma olmak amacıyla 27 Kasım 2018 tarihinde Roxy Club İstanbul 'da özel bir konser düzenliyor.

"Profesyonel davranış ve amatör ruh ile ücretsiz spor eğitimi için geldik!" diyen Gümüşlükspor'un bu anlamlı etkinliğine katılacak oyuncu, şarkıcı ve gruplar ise şöyle:

Sürpriz isimlerin de katılacağı organizasyonun biletleri, hafta içi her gün saat 10.00 - 18.00 arası Roxy Club İstanbul ofisinden veya etkinlik günü konser girişinde alınabilecek. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi Gümüşlükspor resmi hesaplarında yer alıyor.