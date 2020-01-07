Haberler » Güncel » Gümüşlükspor'un reklam ajansı belli oldu - Haber

Gümüşlükspor'un reklam ajansı belli oldu

Ünlü oyuncu Nejat İşler'in onursal başkanı olduğu Gümüşlükspor, reklam çalışmaları için Promoqube ile anlaştığı açıklandı.

07.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:08 Gümüşlükspor'un reklam ajansı belli oldu
Ünlü oyuncu Nejat İşler'in onursal başkanı olduğu Gümüşlük , reklam çalışmaları için Promoqube ile anlaştığı açıklandı.

Ünlü oyuncu Nejat İşler'in onursal başkanı olduğu Gümüşlükspor'un reklam çalışmaları Ocak 2020'den itibaren Promoqube sorumluluğunda yürütülecek. Promoqube işbirliğini sosyal medya hesabından paylaştığı kısa bir ile açıkladı.

Promoqube Genel Müdürü Korhan Kurt işbirliğini "'Neşeli ve temiz bir oyun' felsefesiyle maçlarına çıkan bir takımın yanında olmaktan daha güzel bir şey olabilir mi? Sporda fırsat eşitliği; Gümüşlük ve çevresindeki gençlerin spor eğitimi alması için, Gümüşlükspor'un yanındayız" diye duyurdu.

2009'da Özgür Alaz ve Korhan Kurt tarafından kurulan, 2014'te IPG Mediabrands bünyesine dahil olan ajans; Türkiye ve dünyadan pek çok önemli markaların sosyal medya danışmanlığı, topluluk yönetimi, dijital itibar yönetiminin yanı sıra reklam ajansı çalışmalarına destek oluyor. - İSTANBUL

Nejat İşler, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:44   "Gülümsemek bulaşıcıdır" sloganıyla başlatılan çalışma okullarda yayılıyor - Haber
12:44   DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 - Haber
12:44   Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor -1 - Haber
12:44   Beyoğlu'nda metruk binada çökme - Haber
12:40   Bölge rektörleri kariyer fuarı gündemiyle toplandı - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
7.01.2020 12:47:04