Gümüşova'da tüm kurumlara dağıttılar
DÜZCE (İHA) – Gümüşova Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3D siper maske üretimine başladı.
07.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:20
Korona Virüs ile mücadele için tüm kurumlar seferber oldu. Gümüşova'da bulunan BİST Anadolu İmam Hatip Lisesi'de 3D siper maske üretimine başladı. Okul idaresi ve öğretmenleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri ile maske üretimini yapan okul ilçe genelinde tüm sağlık kuruluşları ve resmi kurumlara ücretsiz maske dağıtımını da yapmaya başladı. - DÜZCE
Kaynak: İHA