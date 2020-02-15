Haberler » Güncel » Gümüşova OSB, cami inşaatının temeli atıldı - Haber

Gümüşova OSB, cami inşaatının temeli atıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak olan caminin temel atma töreni Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın katılımı ile gerçekleştirildi.

15.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:25Gümüşova OSB, cami inşaatının temeli atıldı
DÜZCE (İHA) – 'nin ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak olan caminin temel atma töreni Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nde hayırseverler tarafından yapılacak olan Gümüşova OSB Camisinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Dr. Zülkif Dağlı, Gümüşova Kaymakamı Muhammet Fatih Yakınoğlu, Düzce Müftüsü Ünal Baş, İlçe protokolü ve Gümüşova OSB'de fabrikası bulunan fabrikatörler katılım sağladı. Vali Dağlı temel atma töreni öncesinde yaptığı açıklamada, ilçeye kazandırılan OSB'nin bir çok sorunlarını gidermek için çalıştıklarını dile getirirken "İmar planı kapsamında toplum uzunluğu 22 kilometre olan 33 adet yol planlaması bu bölgede yapıldı. İmar planı kapsamındaki yollarda kısmi olarak İl Özel idaremizce yol yapım çalışmaları yapılacak. Bugün hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak olan caminin temel atama töreni için buradayız. En yakın süre içerisinde camimiz tamamlanıp hizmete alınacak. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve beraberindeki heyet Gümüşova OSB Caminin temel atımını gerçekleştirdi. - DÜZCE

Organize Sanayi Bölgesi, Gümüşova, Düzce, OSB, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 11:25:00