14.06.2019 18:14
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GÜMÜŞSUYU'NDA SU BORUSU PATLADI CADDE GÖLE DÖNDÜ (1)

GÜMÜŞSUYU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHABeyoğlu'nda İSKİ'ye ait su borusu patladı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda İSKİ'ye ait su borusu patladı. Sular metrelerce yükseğe fışkırırken, İnönü Caddesi göle döndü. Caddede trafik yoğunluğu oluştu.
Gümüşsuyu, İnönü Caddesi'nde İSKİ'ye ait hatta arıza çalışması yapan ekipler hatta tekrar su verince boru patladı. Borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Cadde boyunca sular akarken, su nedeniyle araçlar yolda kaldı.

Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Patlayan borudan fışkıran su
-Cadde boyunca akan su
-Caddede bekleyen araçlar
-Detaylar


Kaynak: DHA
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