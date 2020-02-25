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Gümüştepe köyü gençleri kaymakam Erdem'i ziyaret etti

Şarkışla ilçesine bağlı Gümüştepe köyünün gençleri Kaymakam Mehmet Erdem'i makamında ziyaret etti.

25.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:48Gümüştepe köyü gençleri kaymakam Erdem'i ziyaret etti
ilçesine bağlı Gümüştepe köyünün gençleri Kaymakam Mehmet Erdem'i makamında ziyaret etti.
Misafirlerini makamında ağırlayan Erdem, gençlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Köyün sorunlarını dinleyen Erdem, "Köyümüzde yaşanan sıkıntıları sizlerle el ele vererek giderebilir, muhabbetleri birlikte güzelleştirebiliriz." dedi.
Yaşar Subaşı ise Kaymakam Erdem'e kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.
Ziyarette İl Genel Meclis Üyesi Orhan Tamer, İlçe Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz da katıldı.

Şarkışla, Güncel

Kaynak: AA

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