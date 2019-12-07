Aydın'da turizmi 12 aya yaymak amacıyla hayata geçirilen "Gün Aydın'la başlar" projesinin lansmanı gerçekleştirildi.

Kuşadası ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, kentin yaşamını, gastronomisini, ekonomisini, tarihi ve kültürel değerlerini anlatan videolar katılımcılara izletildi.

Burada konuşma yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın'ın medeniyetler şehri olduğunu, şehri tanıdıkça kıymetli, potansiyeli büyük, çok fazla tanıtılacak unsurları olduğunu hayıflanarak fark ettiğini söyledi.

Kentin tanıtılmasında geç kalındığını aktaran Köşger, "Biz gelip geçeceğiz. Mahkeme kadıya mülk değil. Bu şehir sizin. Çok kıymetli, çok güzel bir şehriniz var. Her ne kadar 2,5 yıldır Aydınlı olsam da dışarıdan bir göz olarak söylüyorum. Siz farkında değilsiniz belki ama çok güzel bir şehriniz var. Çok potansiyeli yüksek bir şehriniz var. Aydın'ın potansiyelini iyi kullanması durumunda en az ikiye, üçe katlayacak hacmi ve potansiyeli var. Bundan sadece Aydın değil, tüm Türkiye kazanacak. Hep beraber elimizi taşın altına koyarak yeni bir yola çıkıyoruz." dedi.

Turizmin 12 aya yayılması gerektiğine dikkati çeken Köşger, "Biz maalesef ülkemizde, turizmi her şey dahil, plaj, deniz turizmine indirgemiş durumdayız. Halbuki Aydın başta olmak üzere tüm Türkiye'nin muhtemelen öyle ciddi bir potansiyeli var. 12 ay turizm yapma imkanı sağlayacak. Kültür turizmine müsait antik şehirler var. Doğa son derece harika, her bir köşesi ayrı harika." diye konuştu.

Proje Koordinatörü Reyhan Türkmen de projenin içeriğine ilişkin bilgiler verdi.

Hazırlanan tanıtım broşürlerinin ve sosyal medya materyallerinin, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca, Çince, Arapça, Farsça, Felemenkçe ve Rusça olarak dünyanın farklı ülkelerindeki pazarlarda kullanılacağı belirtildi.

Halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte yöresel ürünlerin yer aldığı stant da açıldı.

Programa AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.