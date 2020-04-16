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Gün batımını izlerken metrelerce yüksekten düştü

Silivri'de gün batımını izleyen iki arkadaştan biri dengesini kaybederek metrelerce yüksekten toprak zemine çakıldı.

16.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:50
Gün batımını izlerken metrelerce yüksekten düştü
Silivri 'de gün batımını izleyen iki arkadaştan biri dengesini kaybederek metrelerce yüksekten toprak zemine çakıldı. Yaralı genci düştüğü yerden çıkarmak için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu.
Olay, akşam saatlerinde Silivri Fatih Mahallesi Boşnak Bahçe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki A.S. bir arkadaşıyla gün batımını izlemek istedi. Bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybeden genç metrelerce yüksekten toprak zemine çakıldı. Arkadaşının ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerinin dik yamaç olması, görevlileri zorlarken Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaralı gence telkinlerde bulunarak bilincinin kapanmaması için çabaladı. Silivri itfaiye ekipleri de ip sarkıttı. Sedyeye bağlanan ip yardımıyla düz bir alana çekilen yaralı genç olay yerinde yol olmaması sebebiyle yaklaşık 3 kilometre boyunca kumsaldan ambulansa taşındı.
Yaralı genç ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Mahallesi, İtfaiye, Silivri, Polis, Güncel
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