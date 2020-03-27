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'Gün Birlik Olma Günü' Türkiye'ye örnek oldu

Tekkeköy Belediyesi tarafından "Gün Birlik Olma Günü" sloganı ile başlatılan proje, Türkiye'ye örnek oldu.

27.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:43
'Gün Birlik Olma Günü' Türkiye'ye örnek oldu
Tekkeköy Belediyesi tarafından "Gün Birlik Olma Günü" sloganı ile başlatılan proje, Türkiye 'ye örnek oldu.

Yaptıkları proje ile Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bu zor süreçte iş yerini kapatan veya işinden olan insanların yanından var olduğumuzu göstermeyi amaçladık. İhtiyaç sahibi insanların ayrıca sadece sağlık veya gıda ihtiyacını değil nakdi yardımlar ile diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yardım etmek istedik" dedi.

Tekkeköy Belediyesi korona virüs salgını sebebiyle olumsuz etkilenen vatandaşların yanından olmaya devam ediyor. 'Gün Birlik Olma Günü' sloganıyla başlatılan kampanya ile evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahipleri ve virüs nedeniyle işi ile alakalı sorun yaşayan vatandaşların evlerinde günlük yaşamlarını devam ettirmeleri için gerekli olan ihtiyaçlar karşılanıyor. Tekkeköy Belediyesinin bütün sosyal hesap numaralarını veya sosyal medya hesaplarından ulaşan vatandaşlar yardımlarda bulunuyor. Belediyenin sosyal hizmet müdürlüklerinde toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Başkan Hasan Togar ise yardımların her geçen gün arttığını belirtti.

"Bu projeyi bütün ülke geneline yayalım"

Yaptıkları proje ile unutulan değerleri yaşatmak istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Hasan Togar, "Biz bu dönemi o bir geçirelim ki her bir insan imkanı ölçüsünde bir komşusuna sahip çıksın. Bunu bütün ülke geneline yayalım. Çok fazla ilgi ve samimi bir yaklaşım gördü. Her gün bizi arayan insanlarımızla bunu bir çığ gibi büyütüyoruz. Bu proje ile örnek oluyoruz. Bizim burada asıl amacımız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olsun. Devletin sırtı yere gelmemesidir. Tekkeköy ilçesinde devletten yetim, dul, yaşlılık maaşı alan bine yakın insan var. Bu kişilerin kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Bizim asıl hedeflediğimiz kitle ise herhangi bir sebeple bu süreçte işine ara vermek zorunda kalan, günlük para karşılığı çalışan insanlarında sorumluluğu bizdedir. İşte orada sadaka taşlarının sahibi olan bu millet bu sıkıntının içerisinden çok daha güçlenerek çıkacaktır. Burada en önemli süreç korkulması gereken değil korunulması gereken bir mücadelenin içerisindeyiz. Evde kalalım. Ailelerimizle belki hiç bir zaman bu kadar bol ve geniş zaman geçiremeyeceğiz. Evde kalarak devletimizin de işini sağlık personelinin de işini kolaylaştıralım" diye konuştu.

"Her zaman vatandaşların yanındayız"

"Gün Birlik Olma Günü" isimli proje ile daha çok insana ulaşmak istedikleri söyleyen Togar, "Bu projede unuttuğumuz değerleri yeniden yaşatmak istedik. Bu zor süreçte iş yerini kapatan veya işinden olan insanların yanından var olduğumuzu göstermek istedik. İhtiyaç sahibi insanların ayrıca sadece sağlık veya gıda ihtiyacını değil nakdi yardımlar ile diğer ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladık. Yardım göndermek isteyen vatandaşlar belediyemizin bütün sosyal hesap numaralarını ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Hasan Togar, Tekkeköy, Türkiye, Güncel

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