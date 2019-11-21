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Gün ışığından en fazla yararlanılan kütüphanede okuma keyfi

Gün ışığından en fazla yararlanılan kütüphanede okuma keyfiBayburt Üniversitesi tarafından Baberti Külliyesi'ne kurulan kütüphane, mimari yapısıyla gün ışığından maksimum derecede yararlanma imkanı sunuyor.

21.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:40
Gün ışığından en fazla yararlanılan kütüphanede okuma keyfi
Bayburt Üniversitesi tarafından Baberti Külliyesi'ne kurulan kütüphane, mimari yapısıyla gün ışığından maksimum derecede yararlanma imkanı sunuyor. Kütüphaneye girenler, kendilerini açık havada gibi hissederek kitap okuyor.
Bayburt Üniversitesi tarafından Baberti Külliyesi'ne kurulan kütüphane, ziyaretçilerine mimari yapısıyla gün ışığından maksimum derecede yararlanma imkanı sunuyor. 11 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan kütüphaneye gelenler, cam tavan sayesinde kendilerini açık havada gibi hissediyor, gün ışığında kitap okuyup, ansiklopedileri incelemenin keyfini çıkarıyor.
7 GÜN 24 SAAT AÇIK OLACAK
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İçeriye giren insanın dışarı çıkmak istemeyeceği, 'çıkıyım da bir hava alayım' demeyeceği bir mekan olsun istedik. Kütüphanemiz maksimum gün ışığından faydalanıyor. İnsanlar açık havadaymış gibi kitap okuyor, ders çalışıyor. İlerleyen dönemlerde kütüphanemiz, 7 gün 24 saat açık olacak. Hatta belli bir saatten sonra çorba ikramında bulunacağız dedi.
700 ÖĞRENCİ AYNI ANDA DERS ÇALIŞABİLİYOR
Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü Coşkun Koçhan ise kütüphanede aynı anda 700 öğrencinin ders çalışabileceğini belirterek, 110 bine yakın kitap kapasitesi bulunduğunu aktardı. Bu sayının yeni kurulan bir üniversite için çok iyi olduğunu vurgulayan Koçhan, Kütüphane ekip çalışmalarına da uygun olarak tasarlandı. Ayrıca herkes bir engelli adayıdır, engelli vatandaşlarımızı da düşünerek engelsiz bir kütüphane tasarladık. Engelli vatandaşlarımız, kimseden yardım almadan ders çalışabiliyor ve kitap okuyabiliyor şeklinde konuştu.
Gün ışığından en fazla yararlanılan kütüphanede okuma keyfi

Bayburt Üniversitesi, Güncel

Kaynak: DHA


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