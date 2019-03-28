Günah Dediler, Yine de Vazgeçmedi

Kaynak: İHA

Sivas' ta yaşayan 43 yaşındaki Şahine Kalabak, çevresindeki vatandaşların "kadınların siyasetin içerisinde yer alması günahtır" şeklindeki tepkileri ve eleştirilerine rağmen kapı kapı gezerek tepkileri desteğe dönüştürmeyi başardı.Sivas'ta yaşayan 6 çocuk annesi Şahine Kalabak, mahalli idareler seçimi öncesi uzun süredir yaşadığı Fatih mahallesinden muhtar adayı oldu. Kadınlara yönelik vaazlık yapan Kalabak'ın, adaylığını açıklamasının ardından çevresindekilerin tepkileri ile karşılaştı. Kalabak'ın, kadınların muhtarlık yapmasının günah olduğunu yönündeki eleştirilere rağmen, "halka hizmet hakka hizmettir diyerek adaylıktan çekilmedi. İlk başlarda aldığı tepkileri Kalabak, kapı kapı dolaşarak desteğe dönüştürmeyi başardı. Kalabak, yaptığı araştırmalar ve kendi bilgileri ile de kadınların siyasetin içerisinde olmasında herhangi bir günahı olmadığını ileri sürüp seçimleri kazanmakta da iddialı olduğunu belirtti. Kalabak, şimdi tek tek seçmenleri ziyaret edip desteklerini istiyor."Kadın ve erkeklerden tepkiler aldım"Seçim çalışmalarında adaylığından dolayı erkeklerden ve kadınlardan çeşitli tepkiler aldığını belirten Şahine Kalabak," 41 yaşında Bu mahallenin çocuğu, bu mahallenin kızı, bu mahallenin geliniyim. Ben bu mahalleyi tanıdığımı sanıyordum ama ancak seçim çalışmalarından sonra yeni hizmetlere ihtiyaç duyulduğunu gördüm. Mahalleme hizmet etmek istiyorum. Başka hiçbir amacım yok. Ben bu yola çıktığımda çok büyük tepkiler aldım. Gerek bayan arkadaşlardan gerekse beylerden tepki aldım. Tepki almamın sebebi şuydu; İslamiyet dininde dinin bilen, dini eğitim alan bir kadının siyasete girmesi doğrumuydu. Ben bunu eğitimini okuduğum imam hatip lisesinde hocalarımdan almıştım zaten. Zira siyasette sahabe hanımlar birçok rol almışlar. Bu şekilde ise Osmanlıya kadar devam etmiş. Her başarılı devletin arkasında kadın elinin olduğunu unutmamamız gerektiğini Fatih mahallesine duyurmak istiyorum. Bana yaklaşımda özellikle sorular şu şekilde; 'siz dini bilen bir insansınız, muhtarlık yapmak günah değil mi. Bu günaha niye bulaşıyorsunuz. Günaha bulaşmanız ile beraber azalarınızı da niye yanınıza alıyorsunuz.' . Benim onlara cevabım şu oldu, hayır günah değil. Ben bunun araştırmasını yaptım. Siyasette kadının yeri var. Bizim amacımız hizmet etmek. Rabbim kullarından hizmet etmeyi isterken kadın veya erkek ayrımı yapmamış. Hepimizden hizmeti istemiş. Bende o yüzden o hizmete gönül rızası ile bu yola çıktım. Halkla hizmet hakka hizmettir inancıyla bu kutlu göreve aday oldum. Mahalleli kadınların sesi olarak gurur duyacakları projelere imzamı atacağım. Mahalle halkında destek bekliyorum. Bu zamana kadar hep erkekleri destekledik. Mahalle kadınları bir ilk olarak destek bekliyorum. " dedi. - SİVAS