Günal Dal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı Günal Dal oldu. Vatan Partisi adayı Günal Dal, MUĞLA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? MUĞLA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı Günal Dal ile ilgili seçim sonuçları ve MUĞLA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı Günal Dal oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte MUĞLA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. MUĞLA aday yarışı ve MUĞLA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

MUĞLA Seçim Bilgileri

MUĞLA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.389 olduğu belirlendi.

MUĞLA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.389 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

MUĞLA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,32 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

MUĞLA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 726.497 olduğu belirlendi.

MUĞLA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 627.145 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Günal Dal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Günal Dal, MUĞLA yarışında % 0,35 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Günal Dal toplamda 2.101 adet oy sayısına ulaştı.

Günal Dal Kimdir?

Günal Dal, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde VatanPartisi'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Vatan Partisi MUĞLA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.