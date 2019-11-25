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Günay Güvenç maç sonunda itiraf etti: Evet yere yatıyorum

Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, Antalyaspor maçı sonrasında, "Genelde Türkiye'de skoru bulunca yatmalar, oyunu soğutmalar oluyor. Bunu herkes yapıyor, ben de yapıyorum." dedi.

25.11.2019 23:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:36Günay Güvenç maç sonunda itiraf etti: Evet yere yatıyorum

Süper Lig'in 12. hafta kapanış maçında , sahasında FK ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep'in deneyimli kalecisi Günay Güvenç maç sonunda karşılaşmayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Günay, "İkinci yarı heyecanı Antalyaspor tarafı artırdı. İkinci yarı pek iyi değildik. Antalyaspor'un 1 ya da 2 pozisyonu var. İkinci yarı arkadan gördüğüm kadarıyla, ilk yarıya tezat bir durum vardı. Birinci yarıdaki futbolun üstüne çıkmalıyız. Bardağın dolu tarafına bakmak lazım." dedi.

"BUNU HERKES YAPIYOR"

Günay, "Türkiye'de skoru bulunca takımlar yatıyor, oyunu soğutuyor. Bunu herkes yapıyor, ben de yapıyorum. Biz burada bugün 1 puan kazandık. Yeni bir takımız. Denizlispor'u evimizde yenmek istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.


Günay Güvenç, Antalyaspor, Gaziantep, Spor

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