Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti.

Bugüne kadar birçok isme şöhret kapılarını açan ve İstanbul'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibi Tuncel, bir süredir tedavi görüyordu. 79 yaşındaki Tuncel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GÜNAY TUNCEL KİMDİR?

Bugüne kadar birçok isme şöhret kapılarını açan ve İstanbul'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibidir.

Günay Tuncel, 1940 yılında İstanbul'da varlıklı bir ailede doğmuştur. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi okumadı.

Tiyatrocu Zerrin Sümer ile evlenince, çalışmaya karar verdi ve ilk kez As Kulüp'te müdür olarak işe başladı. Bir sene orada çalıştıktan sonra Süzer Plaza Otel'in olduğu yerde 'Lalezar' adlı restoranda müdür olarak çalıştı. Burada; Emel Sayın, Öztürk Serengil ve Ajda Pekkan, haftanın yedi günü sahneye çıkardı.

1980 yılında Egemen Bostancı ile ortak bir yer açmaya karar vererek Harbiye'de "Günay Restauran" adı ile mekanı açtı. Açılıştan itibaren Leman sam ile 11 yıl çalıştı. İkili bu sürede sevgili oldular.

Günay Tuncel, 2009 yılında Şişli'deki Günay Restorant'ı 650 bin TL civarındaki borcuyla birlikte devrettikten sonra Kuruçeşme'de balıkçı restoranı açtı. Burada da işleri iyi gitmeyince iş hayatına zorunlu olarak noktaladı.