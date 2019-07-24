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Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti

Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

24.07.2019 15:42
Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti

Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti.

Bugüne kadar birçok isme şöhret kapılarını açan ve İstanbul'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibi Tuncel, bir süredir tedavi görüyordu. 79 yaşındaki Tuncel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GÜNAY TUNCEL KİMDİR?

Bugüne kadar birçok isme şöhret kapılarını açan ve İstanbul'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibidir.

Günay Tuncel, 1940 yılında İstanbul'da varlıklı bir ailede doğmuştur. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi okumadı.

Tiyatrocu Zerrin Sümer ile evlenince, çalışmaya karar verdi ve ilk kez As Kulüp'te müdür olarak işe başladı. Bir sene orada çalıştıktan sonra Süzer Plaza Otel'in olduğu yerde 'Lalezar' adlı restoranda müdür olarak çalıştı. Burada; Emel Sayın, Öztürk Serengil ve Ajda Pekkan, haftanın yedi günü sahneye çıkardı.

1980 yılında Egemen Bostancı ile ortak bir yer açmaya karar vererek Harbiye'de "Günay Restauran" adı ile mekanı açtı. Açılıştan itibaren Leman sam ile 11 yıl çalıştı. İkili bu sürede sevgili oldular.

Günay Tuncel, 2009 yılında Şişli'deki Günay Restorant'ı 650 bin TL civarındaki borcuyla birlikte devrettikten sonra Kuruçeşme'de balıkçı restoranı açtı. Burada da işleri iyi gitmeyince iş hayatına zorunlu olarak noktaladı.


İstanbul, Magazin, Ekonomi

Kaynak: DHA

YORUMLAR (19)
İBO: O alkış yapanlar Türk değildir. Türk düsmanıdır. Çünkü neden.. farkındaysanız nezaman bir Türk milletine veya Türkiye ye karşılıkl bir şey olunca bu bir kaç kişi ya alkış veya gülme emotion tıklıyor.
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MURTAZA TUNCEL: Sevgili amcam huzur içinde uyu.Mekanın cennet olsun.Üzerimizdeki emeğin için teşekkürler.
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TİREBOLULU HASAN PAŞANIN OĞLU TOLGA PAŞA: ÜN MÜN HEP KALDI BURADA. ÖLEN İNSANLA 3 ŞEY MEZARA KADAR GİDER, 1-MALI, SERVETİ, 2-ARKADAŞLA RI VE 3-İMANI(AMELLERİ)!BU ÜÇÜNDEN 2 Sİ MEZARA KONULDUKTAN SONRA GERİ DÖNER. BUNLAR 1-MALI SERVETİ, 2-SEVENLERİ. İMANI YANİ AMELİ KENDİSİ İLE AHİRETE GİDER. YÜCE YARATAN İMANDAN KUR AN DAN AYIRMASIN. ''DOĞARKEN AĞLARDIN GÜLERDİ SANA ALEM. ÖYLE BİR HAYAT YAŞA Kİ SEN ÖLÜRKEN GÜL!AĞLASIN SANA ALEM. İMANDIR O CEVHER Kİ ALLAHIM NE BÜYÜKTÜR İMANSIZ OLAN KİRLİ YÜREK SİNEDE BİR YÜKTÜR. FARZ EDİLSİN Kİ ÇEKİLMİŞ VİCDANLADAN
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ARMUTÇU: Ünlü yaran mı var laa
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ÜNLÜ: Çok bilmiş eleman peşalıkta burda kalıyor demi sanane milletin amelinden her yere salça olmayın ya senane kardeşim siz kendinizi kurtarın karışmayın milletin ameline dinine boş adamlar
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MUZOOOOO: MAL DA YALAN MÜLKTE YALAN GEL BİRAZDA SEN OYALAN??
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TAYYAR DURDEN: Hakikatten anlamadığım için soruyorum; saflığıma verin. Alkış emojisi bırakan arkadaşların amacı ne acaba?
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TAYYAR DURMADEN: sevmiyordur rahmetliyi
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FATİH GÜNAY: Canım amcam bizi bırakıp gittin acımız büyük bize bıraktığın mirasa sahip çıkacaz
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FİRAT: Adam öldü bari dalga gecme
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