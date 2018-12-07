Güncelleme 2 - Adana'da Belediye Binasında Silahlı Saldırı

07 Aralık 2018 Cuma 17:43



07 Aralık 2018 Cuma 17:43

Adana'da Çukurova Belediyesinde, zabıta memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan zabıta müdürü ve zabıta komiseri yaşamını yitirdi, zabıta amiri yaralandı.Alınan bilgiye göre, zabıta memuru A.A, belediye binasında emekli emniyet müdürü olan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu (51), Zabıta Komiseri Habil Aykan (52) ve Zabıta Amiri Kenan Özdemir'i (52) silahla yaraladı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Aydoğdu ve Aykan, müdahaleye rağmen yaşımını yitirdi.Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan şüpheli A.A, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ile bir savcının görevlendirildiği öğrenildi."Çok üzüldük"Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı anında belediye binasında olmadığını söyledi.Saldırıyı duyduğunda belediyeye geldiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:"Çok üzüldük olaydan dolayı. Nedenini henüz biz bilmiyoruz. Memurlar kendi aralarında tartışmışlar. Halen görevde olan bir zabıta memuru, zabıta müdürümüz ve 2 arkadaşımızı silahla vurmuş. Daha önceden haklarında soruşturmaları yok. Böyle bir şey olamaz. Üzerimizi düşeni idari yönden de yapacağız."