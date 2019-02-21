Güncelleme 2 - Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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Adana merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 35 zanlıdan 11'i tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 24 kişi salıverildi.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Adana merkezli 11 ilde düzenlediği operasyon kapsamında dün gözaltına alınan 96 şüphelinin işlemleri sürerken firarilerden 12'si daha yakalandı.Dün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 35 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı, 31'i ise "tutuklama" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik zanlılardan 11'ini tutukladı, 20'sini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.Polis, gözaltında bulunan ve yasa dışı bahis örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen R.O'nun (44), ofis kiraladığı KKTC'den şebekeyi yönettiğini belirledi. R.O'nun yasa dışı bahis için farklı kişiler adına 7-8 farklı bankadan açılan hesapları kullandığı ve hesap sahiplerine aylık 5 bin lira ödeme yaptığı ileri sürüldü.Örgütün, yasa dışı bahisten ayda yaklaşık 400 bin lira gelir elde ettiği belirlendi.Operasyonun ardından 1222 hesabın daha kullanıldığının belirlenmesiyle örgütün toplam 2 bin 742 hesapta işlem yaptığı ortaya çıkarıldı. İncelenen 278 hesapta 30 milyon 240 bin lira para hareketi tespit edildi.Yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 753 bin lira ile 37 milyon değerindeki 21 lüks araç ve gayrimenkule el konuldu.Hakkında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.OperasyonAdana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 146 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin ve Adıyaman'da dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti.Operasyonda 96 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti.Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynatan yasa dışı bahis örgütünün, kazandığı yüklü miktardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattığının değerlendirildiği bildirilmişti.