Güncelleme 2 - Bandırma Örnek Sanayi Sitesi'nde Yangın

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:20



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:20

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Örnek Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, 600 Evler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde Ekrem Okur'a ait inşaat malzemeleri satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.İş yerinden alevlerin yükseldiği fark eden sanayi sitesi esnafı, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Yaklaşık 10 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldü.Yangında malzemeler kül oldu, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Kimyevi maddelerin patlaması sonucu çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı.Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.Yangın bölgesinde çalışmalarla ilgili bilgi alan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinin tamamen yandığını, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.Gece saatlerinde çıkan yangının nedeninin elektrik kontağı olduğunun tahmin edildiğini belirten Mirza, "Kimyasal maddelerin de olduğu iş yerinde alevler bir anda yayılmış. İtfaiye ekipleri müdahale etmiş ama yanıcı maddelerin çok olmasından dolayı iş yeri tamamen yanmış. Ekrem Okur kardeşimizin bütün birikimleri yok olmuş. Çok üzücü bir durum. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Başka iş yerlerine yayılmaması sevindirici." diye konuştu.Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kemal Şimşek de itfaiyenin olay mahalline çok kısa sürede gelip yangına müdahale ettiğini dile getirerek, "İçeride kimyasalların olması dolayısıyla yangın 05.00'e kadar devam etti. Yanan iş yeriyle onun karşısındaki dükkanların camları kırıldı. Arkadaşımızın tahminen 10 milyon lira zararı var." ifadelerini kullandı.