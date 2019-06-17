GÜNCELLEME 2 - Çin'de 6 büyüklüğünde deprem

Çin'de meydana gelen depremde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Sıçuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Çangning ilçesinde yerin 16 kilometre altında 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin 5,9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Bazı binalarda hasar meydana geldi.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Kaynak: AA