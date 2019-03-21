Güncelleme 2 - Halk Otobüsü Kaza Yaptı

Kaynak: AA

Fatih'te bir halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beyazıt Meydanı'nda bir halk otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya yoluna girdi. Otobüs, park halindeki çok sayıda araca çarparak durabildi.Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi.Polis, yolu trafik akışına kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı.Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Kazanın ardından halk otobüsünün şoförü gözaltına alındı.Kazada hasar gören 12 aracı kaldırmak için çalışma başlatıldı.