Güncelleme 2- Mersin'de 5 Katlı Bina Çöktü

Kaynak: AA

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan 5 katlı bina çöktü.Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 101067 Sokak'taki son üç katı inşaat halinde olan 5 katlı binada oturanlar akşam saatlerinde kolonlardan sesler gelmesi üzerine binayı boşaltıp, akrabalarının ve komşularının yanına gitti.Boşaltılan bina ise sabah erken saatlerde çöktü.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri her ihtimale karşın enkazda arama kurtarma çalışması yaptı. Aramalarda bina altında kalanın olmadığı belirlendi.Bu arada binanın sadece birinci ve ikinci katının kullanıldığı öğrenildi.İki katlı binaya sonradan üç kat eklenmişBina sahibi Hasan Yakut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yengesi ve oğlunun oturduğu binayı kendilerinin yaptığını söyledi.Binanın normalde 2 katlı olduğunu sonradan üzerine 3 kat çıktıklarını anlatan Yakut, şöyle konuştu:"Bina 5 kat oldu. Akşam binanın alt kolon demirlerinin dışarı çıktığını gördüm. Çocuklara binayı boşaltmalarını söyledim. Birlikte dışarı çıktık. Beyaz eşyaları da dışarı çıkardım. Çocuklarımız her birimiz bir yerde komşularda yattık. Sabah binanın oynamasını gördüm, bina olduğu yere çöktü. Yani 40 yıllık emeğim bir anda kül oldu gitti."Dün binanın durumuyla ilgili zabıtaya bilgi verdiğini belirten Yakut, evi boşaltmalarının söylendiğini sözlerine ekledi."Kaçak bir bina zaten"Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, olay yerinde inceleme yaparak bina sahiplerine ve mahalleliye geçmiş olsun dileklerini iletti.Burada gazetecilere açıklama yapan Tuna, binanın ilk 2 katının 1987 yılında yapıldığını, üzerine geçen yıl kasım ayından itibaren 3 kat daha çıkıldığını söyledi.Kendilerine gelen ilk ihbarla kasım ayında inşaatın mühürlendiğini aktaran Tuna, şöyle konuştu:"Gerekli cezai işlemler yapılmış ve bina mühürlenmiş. Özellikle imar barışı vatandaşlar tarafından yanlış anlaşılan bir mevzu. İmar barışında 2017 Aralık tarihine kadar yapılmış binaların sahiplerinin bundan faydalanması şeklindedir. Tabi bunu vatandaş şöyle anlıyor, 'Biz yapalım daha sonra gidip imar barışına müracaat edelim.' Burası da aynı şekilde. Daha önce ceza uygulanmasına rağmen evin üzerine kat çıkılmış. Kaçak bir bina zaten. Aslında var olanı koruyup 2 kat için müracaat etmesi gerekirken üzerine 2-3 kat daha ilave ederek müracaatını tamamlamış. Statüye uygun olmayan bina bu hale gelmiş."Tuna, dün akşam saatlerinden itibaren belediyeye müracaat edildiğini, ekiplerin binanın boşaltılması için ikazda bulunduğunu anımsattı.Binanın sabaha karşı yıkıldığını hatırlatan Tuna, "İyi ki can kaybı yok ama buradan ders almamız lazım. Belediye olarak biz 2004 yılında aldığımız bir meclis kararıyla bina ruhsatı harçlarında yüzde 50 indirim yaptık. Yapı kullanma izin bedelinde yüzde 57 indirim yaptık. 'Vatandaş ruhsatlı bina yapsın, herkes işini doğru yapsın' dedik. Bu doğru algılandı ve merkezdeki var olan 3 belediyenin toplamının verdiği ruhsattan daha fazla ruhsat verir konuma geldik." dedi.Tuna, ilçede 60 binaya daha benzer eksiklik ve yanlışlıklardan dolayı ceza kesildiğini belirterek, "Depremler insanları öldürmez, binalar insanları öldürür. Deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış binaların sonucu böyle oluyor." değerlendirmesinde bulundu.