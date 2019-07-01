01.07.2019 17:50
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GÜNCELLEME 2 - Mersin'de orman yangını

GÜNCELLEME 2 - Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü.

Mersin 'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere mevkisindeki ormanlık alan ile limon, nar ve zeytin bahçelerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 4 helikopter, 15 arazöz ve 6 su tankıyla yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan, yangın nedeniyle kapanan Silifke ve Mut ilçelerini bağlayan kara yolu da yeniden ulaşıma açıldı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken yangında 5 hektar ormanlık ve tarım arazisi zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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