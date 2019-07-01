01.07.2019 16:53
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Metil alkol şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti

Mersin'de son bir haftada metil alkol şüphesiyle şehirdeki farklı hastanelere kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti. Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edilirken, 2 kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Mersin 'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti.

14 KİŞİ METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada 14 kişi, "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Toros Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet A. (65) ve Ünsal D. (58) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edildi, 2 kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine de aynı şikayetlerle başvuran 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metil alkol şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti
Kaynak: AA
devlet hastanesi , araştırma , mersin , alkol , 3. Sayfa , Güncel

YORUMLAR(26)
M.Y:Ölümüne içmek buna denir, bu zıkkımı . .
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UYANIN. ..:Keşke ölümleri daha hayırlı bir biçimde olsaydı.Allah hepimize hayırlı ölüm nasip etsin inşallah.
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TİM0135:Adam gibi yorum yapın kıt kafalılar kimin alkol ya da ne içtiği kimseyi ilgilendirmez, şekilci embesiller, robotu programlasan oda beş vakit namaz kılar, için Müslüman olmadıktan sonra neye yarar!
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1453:Ölümüne içiyorlar beyne bakın Allah ıslah eylesin içince noluyorsa gelin hayırlı bir iş yapalım desen yapmazlar ama gel görki şeytan işine ölümüne giderler adamlar on paralık alkol için sonsuz olan ahiretlerini heba ediyorlar uyanın ey müslümanlar Allah’a dönün yoksa cehennem bizleri bekliyor
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BİR DOST:İÇKİ HER KÖTÜLÜĞÜN ANASIDIR. ZAYIF KARAKTERLİ İNSANLAR SİGARA VE İÇKİ İÇER. KENDİNİ BİLEN VE KENDİNİ SEVEN KENDİ SAĞLIĞINI DÜŞÜNÜR. . . .
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