28 Kasım 2018, 13:17
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Son Dakika! Kocaeli'de, Beton Bloğun Altında Kalan 2 İşçinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında, düşen beton bloğun altında kalan işçilerden kahreden haber geldi. 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü, 4 işçi enkaz altında kaldı. Beton bloğun altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VİYADÜK İNŞAATINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu.


4 İŞÇİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan 4 işçi, düşerek enkazın altında kaldı.

2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

4 işçinin enkaz altında kaldığının belirlenmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

"YAŞAM BOŞLUĞU OLUŞMUŞ OLABİLİR"

Gebze Belediye Başkanı Adnan olayla ilgili açıklamalarda bulundu şunları söyledi:

"Gebze'nin Tavşanlı mahallesinde gerçekleşiyor. Türkiye'nin ikinci büyük viyadüklerinden birisi. Bu yılın sonunda devreye girecekti. Betonu döke döke ilerliyor. O kalıpları sökerken meydana geldi. Beton blok düştü, altında boşluk olabilir. Orada bir yaşam boşluğu oluşmuş olabilir. Oradan sağ çıkacak arkadaşlar olacak inşallah."

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gebze'de yol çalışması sırasında yaşanan kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.

KOCAELİ VALİSİ: "ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yaptığı açıklamada, kazanın saat 10.55 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı noktasında, beton blokun viyadüğe yerleştirilmesi sırasında düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Aksoy, 112, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerinde olduğunu kaydetti.

"BİR İŞÇİNİN BİLİNCİ AÇIK"

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Şu anda enkaz altında kaç kişi olduğu konusunda çok somut bir tespit yok. 4 civarında işçimizin olabileceği söyleniyor. Bu ancak arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Arama çalışmalarımız büyük bir gayretle arkadaşlarımız tarafından sürdürülüyor. Enkaz altındaki bir kişinin bilincinin açık olduğu yönünde ilk bilgiler var ama bunlar ham bilgiler. Kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra daha net bir şekliyle ortaya çıkacak."

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Kocaeli ValisiKocaeli Valisi'nden Viyadük Açıklaması: Bir İşçinin Bilinci Açık, Umarım Kurtarırız

Gebze,Marmara,İşçi
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:17



YORUMLAR (8)
AAAAA: Allah rahmet eylesin
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CENK KARALI: Allahım sen yardımcı ol inşallah sağ salim çıkarlar
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..: Bizim içimiz acıyor. Fakat yine birileri çıkıp kader diyecek. Bu canlar geride bıraktıkları ile kalacaklar. Allah rahmet eylesin. Yaralılarada acil şifalar. Elimize bulaşan bu kadar kan ile bakalım dah neler yaşayacağız.
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LAEDRİ: allah rahmet etsiniş kazasıkaderimiz mi
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GÖSTERİŞ YATIRIMLARI: EMEKÇİLER KATLEDİLİYOR. . KAHROLSUN KATİLLER VE SEBEP OLANLAR. . DAHA ÇOK PETROL TÜKETİMİ VE DAHA ÇOK BAĞIMLILIK
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