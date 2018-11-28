Son Dakika! Kocaeli'de, Beton Bloğun Altında Kalan 2 İşçinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü, 4 işçi enkaz altında kaldı. Beton bloğun altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VİYADÜK İNŞAATINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ



Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu.





4 İŞÇİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan 4 işçi, düşerek enkazın altında kaldı.

2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

4 işçinin enkaz altında kaldığının belirlenmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

"YAŞAM BOŞLUĞU OLUŞMUŞ OLABİLİR"

Gebze Belediye Başkanı Adnan olayla ilgili açıklamalarda bulundu şunları söyledi:

"Gebze'nin Tavşanlı mahallesinde gerçekleşiyor. Türkiye'nin ikinci büyük viyadüklerinden birisi. Bu yılın sonunda devreye girecekti. Betonu döke döke ilerliyor. O kalıpları sökerken meydana geldi. Beton blok düştü, altında boşluk olabilir. Orada bir yaşam boşluğu oluşmuş olabilir. Oradan sağ çıkacak arkadaşlar olacak inşallah."

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gebze'de yol çalışması sırasında yaşanan kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.

KOCAELİ VALİSİ: "ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yaptığı açıklamada, kazanın saat 10.55 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı noktasında, beton blokun viyadüğe yerleştirilmesi sırasında düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Aksoy, 112, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerinde olduğunu kaydetti.

"BİR İŞÇİNİN BİLİNCİ AÇIK"

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Şu anda enkaz altında kaç kişi olduğu konusunda çok somut bir tespit yok. 4 civarında işçimizin olabileceği söyleniyor. Bu ancak arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Arama çalışmalarımız büyük bir gayretle arkadaşlarımız tarafından sürdürülüyor. Enkaz altındaki bir kişinin bilincinin açık olduğu yönünde ilk bilgiler var ama bunlar ham bilgiler. Kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra daha net bir şekliyle ortaya çıkacak."