04.07.2019 18:00
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GÜNCELLEME - 2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı

GÜNCELLEME - 2009 Polis Koleji Sınavı

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı sorularının önceden ele geçirilerek FETÖ üyelerine dağıtılması ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarttı.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 14 ilde sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar Ankara Emniyet Müdürlüğüne getiriliyor.
Kaynak: AA
Polis Koleji, Ankara, Güncel

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