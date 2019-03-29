Güncelleme 3 - Kayıp Kız Çocuğunun Ölü Bulunması

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Kırklareli'nde metruk binada 11 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasına ilişkin kuzeni gözaltına alındı.Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün metruk bir binada 11 yaşındaki Zeynep Esin'in ölü bulunmasına ilişkin çalışmasını sürdürüyor.Bu kapsamda, maktulün teyzesinin oğlu Kerem S. (28) gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi."Tüm kent yasta"Kırklareli Valisi Osman Bilgin, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, dün gece yaşanan olay nedeniyle tüm kentin yasta olduğunu söyledi.Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Vali Bilgin, kayıp ihbarının ardından yapılan arama çalışması sonrası Zeynep Esin'in cansız bedeninin metruk bir binada katledilmiş olarak bulunduğunu anımsattı.Zanlının da kısa sürede yakalandığını vurgulayan Vali Bilgin, "Olayın zanlısı aradan 2 saat geçmeden yakalanmış, aynı zamanda zanlı kızımızın ailesinden, akrabasıdır. Zanlının 13 suçtan sabıkası vardır. Konu ile emniyet müdürlüğümüz ekiplerinin özverili çalışması sonucun tüm idari tahkikatlar yapılmış, adli tahkikatlar yapılmak üzere adli makamlara zanlı teslim edilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma anda olay yürütülmektedir." dedi.Aileye başsağlığı dileyen Vali Bilgin, "huzur kenti" olarak anılan Kırklareli'nin huzurunu kaçıracak hiçbir olaya müsaade edilmeyeceğini kaydetti.Bir gazetecinin "Bu gaddarca bir şey, neden öldürüldü?" sorusuna Bilgin, "Bunun nedeni olamaz, genç bir kızımız, çocuğumuz, hepimizin evladı var. Açıkça söylüyorum bu gaddarca, haince bunun izahı olamaz." yanıtını verdi.Vali Bilgin daha sonra Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören acılı anne Elif Esin ile baba Sezer Esin'i ziyaret ederek taziyelerini iletti.Bilgin burada yaptığı konuşmada, "Yüce Allah bu olayı gerçekleştirenleri kahır sıfatıyla kahretmesini diliyoruz" dedi.Esin'in son görüntüleriBu arada, Zeynep Esin'in ölü bulunmasından önceki son görüntüleri ortaya çıktı.Kız çocuğunun, ölü bulunmasından yaklaşık 11 saat önce Yayla Mahallesi'ndeki evine 200 metre uzaklıktaki bir bakkala girdiği güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Güvenlik kamera kayıtlarına göre dün saat 14.00'te bakkala giren Esin'in neşeli tavırlarla çikolata alarak bakkaldan ayrıldığı görülüyor.Bakkal işletmecisi Tanju Demirci, kız çocuğunun dün bakkala gelerek alışveriş yaptığını söyledi.Zeynep Esin'in her zamanki gibi neşeli tavırlarıyla dikkati çektiğini anlatan Demirci, "Bir şeyler aldı, bakkaldan çıktı. Daha sonra da zaten bir daha kendisinden haber alınamadı. Vatandaşlar aramaya çıktı. Bakkaldan kendisine çikolata aldı. Çok sevimli bir kızdı." diye konuştu."Devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz"Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Esin ailesinin Yayla Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti.Bilgin, ailenin yaşadığı eve gireceği sırada mahalle sakinleri "idam" şeklinde sloganlar attı.Ardından eve geçen Bilgin, Zeynep Esin'in babaannesi Semra Esin'e taziye dileklerini iletti.Daha sonra mahalle sakinlerini sakinleştirmeye çalışan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, tüm mahalle sakinlerinin sağduyulu olması gerektiğini söyledi.Tüm vatandaşların sakin olması gerektiğini vurgulayan Bilgin, "Burada söz konusu kişi zaten bir akrabası. Bizi en çok üzen zaten bu. Devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Hem faili yakaladık hem de olayı çözdük. Biz burada yapmamız gerekeni zaten yapıyoruz. Acımız büyük, giden geri gelmiyor, dua edeceğiz hep beraber." dedi.Her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını aktaran Bilgin, şöyle devam etti:"Gönül ister ki insanın yaşaması kadar önemli bir şey yok ama biz devlet olarak en kısa sürede müdahale ederek olayı 3 saat gibi kısa bir sürede açığa kavuşturduk. Fail yakalandı. Bu saatten sonra bize düşen cenazemizi esas inançlarımıza göre kaldırmak. Biz bununla ilgili gerekeni yapacağız. Ailemizin ekonomik durumunu gördüm ve ailemize bir daire alacağız. Bir kardeşimiz var 5 yaşında, inşallah Allah onu anasına babasına bağışlasın. Bundan sonra bu tür olayların olmaması bizim için en önemli konu bu. Maalesef aile içerisinde akrabası olan kişidir. Bizi en çok da üzen bu. Bizim de kızımız, çocuklarımız var. Aynı duyguları biz de sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda lütfen cenazemize saygı duyalım, hep birlikte kaldıralım. Bize yakışanı yapalım. Yüce Allah'ın takdiri ilahisi artık. Bu saatten sonra ölene saygı duymak lazım. Sizden tek ricam bu."Vali Bilgin, bunun bir katliam olduğunu ifade ederek, "Tepkimizi de ortaya koyalım. Dua edelim. Türkiye'de maalesef bu tür olaylar oluyor, bazı yerde 1 ayda bulunmuyor, 3 saatte olayı açıklığa kavuşturduk. Tepkimizi koyalım diyorum, idamla ilgili benim de kişisel görüşüm aynı, başka bir şey düşünmüyorum. Bu tür adamların, hele çocuklarımızı katleden insanların yaşama hakkının hakikatten olmaması lazım." diye konuştu.Vali Bilgin, uyuşturucu ile mücadele konusunda da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.OlayZeynep Esin'in dün eve gelmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Başvurunun ardından yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulunmuş, Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.