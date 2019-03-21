Güncelleme 3 - Musul'da Feribot Battı: 85 Ölü

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Irak'ın Musul kentinde bir feribotun batması sonucu 85 kişi hayatını kaybetti.Irak devlet televizyonuna göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, olaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Musul'a gitti.Başbakan Abdulmehdi, burada yaptığı açıklamada, Dicle Nehri açıklarında bir feribotun batması sonucu şu ana kadar 85 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.Abdulmehdi'nin ayrıca Musul'daki üst düzey askeri yetkililerle toplantı yaptığı kaydedildi.Feribotun batma nedeni henüz açıklanmazken yerel kaynaklar, 50 kişilik kapasiteye sahip feribotta 170'ten fazla kişinin bulunduğunu iddia ediyor.