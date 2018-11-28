Güncelleme 3 - Otoyol Çalışmasında Beton Blok Düştü

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:47



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:47

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki çalışmalar sırasında bir viyadüğün üzerine konulan beton blok düştü.Bazı işçilerin enkaz altında kaldığının belirlenmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İşçilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor."Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yaptığı açıklamada, kazanın saat 10.55 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı noktasında, beton blokun viyadüğe yerleştirilmesi sırasında düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Aksoy, 112, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerinde olduğunu kaydetti.Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:"Şu anda enkaz altında kaç kişi olduğu konusunda çok somut bir tespit yok. 4 civarında işçimizin olabileceği söyleniyor. Bu ancak arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Arama çalışmalarımız büyük bir gayretle arkadaşlarımız tarafından sürdürülüyor. Enkaz altındaki bir kişinin bilincinin açık olduğu yönünde ilk bilgiler var ama bunlar ham bilgiler. Kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra daha net bir şekliyle ortaya çıkacak."Vali Aksoy, kurtarma çalışmaları için bölgeye ulaşmada herhangi bir engelin olmadığının altını çizerek, "Bütün ekiplerimiz olay yerinde. Anında intikal etmiştir ve kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar." dedi.Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay yerine intikal ettiğini belirterek, "5 işçimiz beton blokun altında kalmış, seslerinin geldiğini de söylüyorlar. İnşallah sağ olarak kurtarırız." diye konuştu."Vinç malzemeyi yukarıya doğru verirken beton blok aşağıya düştü"Şantiyeye malzeme getiren çalışanlardan olayın görgü tanığı Burhan Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan kısa bir süre önce şantiyeye malzeme getirdiğini belirterek, şunları anlattı:"Kamyonetteki malzeme vince bağlandı. Tabliyeye doğru malzeme verilirken 3-5 dakika sonra malzemenin verildiği tabliye, üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düştü. Bağırışmalar oldu. Durumu ekip şeflerine ve 112'ye bildirdik. Olayı biz gördük. O bölgede benimle birlikte 7 kişi vardı. Haber vermemizle arama kurtarma ekipleri geldi. İşçiler beton bloğun altına kaldı. Vinç beton tabliyeyi tutuyor. Vinç malzemeyi yukarıya doğru verirken beton blok aşağı düştü."