Güncelleme 4 - Adada Mahsur Kalan Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Ege Denizi
'ndeki Yumurta Adası'nda mahsur kalan 44 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı
unsurlarınca kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada yaklaşık 40 kişilik grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.
Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege
'de, Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesi açıklarındaki Yumurta Adası olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı
, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.
Sahil güvenlik unsurları, 13'ü çocuk, 14'ü kadın 44 kişiyi kurtararak Cunda Adası
'ndaki Sahil Güvenlik Ayvalık Bot Komutanlığına getirdi. Göçmenlere burada giysi ve yiyecek yardımında bulunuldu.
Daha sonra Ayvalık İlçe Jandarma
Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler arasında ateşi yükselen 7 çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Komutanlıkta kalan düzensiz göçmenlerin ihtiyaçları, jandarma personelince karşılandı.
Bu arada Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri de göçmenlere giysi yardımında bulundu.
Düzensiz göçmenlerin Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
"Adada odun toplayıp ateş yaktık, ısındık"
Kurtarılan kadınlardan Afgan uyruklu Sakine Berbwri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adaya çıktıktan sonra bir arkadaşlarının cep telefonuyla yardım istediğini anlattı.
Berbwri, önce helikopterin geldiğini ve kendilerini gördüğünü dile getirerek, "Adada odun toplayıp ateş yaktık, ısındık. Akşamdan beri hiç bir şey yemedik. Yağmur yağıyordu, hava çok soğuktu. Çok rüzgar vardı üşüdük. Daha sonra askerler bizi kurtardı." diye konuştu.
Sakine Muhammedrezai de çok korktuklarını belirterek, "Bir daha kaçmayacağım. Çok pişmanım. Afganistan
güzel olursa tekrar dönmek isterim, yoksa daha çok Türkiye
'de kalmayı düşünüyorum." dedi.
Ayvalık,Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:44