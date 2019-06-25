GÜNCELLEME - 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır
'da 2, Hakkari
'de 4, Tunceli
'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Diyabakır'ın Hani
ilçesi kırsalında İl Jandarma
Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Şemdinli
ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3, Tunceli- Merkez
kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Şemdinli kırsalında devam eden operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Böylece Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.