25.06.2019 09:39
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GÜNCELLEME - 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCELLEME - 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 4, Tunceli'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır 'da 2, Hakkari 'de 4, Tunceli 'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Diyabakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3, Tunceli- Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Şemdinli kırsalında devam eden operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Böylece Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.
Kaynak: AA
Jandarma , Hakkari , Tunceli , Güncel

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