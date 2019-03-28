Güncelleme - 71 Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 71 suçtan 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.<br><br>İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 yıldır aranan Hakan Safa Şahin'in (30) yakalanması için çalışma başlattı.<br><br>Şahin'in Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ablasının evinde gizlendiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.<br><br>Operasyonda, bilişim suçlarından 71 aranma kaydı ve hakkında toplam 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şahin yakalandı.<br><br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.