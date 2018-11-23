Güncelleme - ABD'de Alışveriş Merkezinde Silahlı Çatışma

23 Kasım 2018 Cuma 11:01



23 Kasım 2018 Cuma 11:01

ABD'nin Alabama eyaletinde, alışveriş merkezinde çıkan silahlı çatışmaya karışan 2 kişiden biri kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından vurularak öldürüldü.Polis yetkilileri, Alabama'nın Hoover kentinde Riverchase Galleria isimli alışveriş merkezinde ülkede alışveriş çılgınlığının yaşandığı ve Türkiye'de de "Efsane İndirim" olarak bilinen etkinlikler esnasında iki kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğünü belirtti.ABD medyasının ilk olarak silahlı saldırı olarak duyurduğu çatışmaya karışanlardan birinin kaçmaya çalıştığı sırada polis memuru tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.Silahlı çatışma sırasında yaralanan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.