Güncelleme - Adana'da Belediye Binasındaki Silahlı Saldırı

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:11



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:11

Adana'da Çukurova Belediyesinde, zabıta müdürü ve komiserini öldüren, zabıta amirini de silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.Belediye binasında dün yaşanan olayda, emekli emniyet müdürü olan zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ve zabıta komiseri Habil Aykan'ı (52) öldüren, zabıta amiri Kenan Özdemir'i (52) de silahla yaralayan zabıta memuru A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.A.A, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Saldırıda kullandığı silahın bulundurma ruhsatlı olduğu belirlenen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Görgü tanıklarının emniyetteki ifadesine göre, şüphelinin, koridorda Habil Aykan'ı yaraladıktan sonra karşılaştığı kişilere "Önümden çekilin, önüme geçeni vururum." dediği öğrenildi.Çukurova Belediyesinde, dün akşam saatlerinde zabıta memurunun silahlı saldırısı sonucu Aydoğdu, Aykan ve Özdemir yaralanmıştı. Aydoğdu ile Aykan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan zanlı A.A, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınmıştı.