GÜNCELLEME - Adana'da kayıp çocuğun cesedi bulundu

Adana
'da, ailesinin 2 gündür haber alamadığı 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu. Merkez Seyhan
ilçesi Fevzipaşa
Mahallesi'ndeki tren raylarının yanında bir çocuğun hareketsiz yattığını görenler, durumu polise ve 112 Acil Servis
ekibine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis
ekipleri, cesedin 2 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş'a ait olduğunu tespit etti.
Haber üzerine olay yerine gelen Kaş ailesi gözyaşı döktü.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, Karaisalı
ilçesine bağlı kırsaldaki Kuzgun Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.
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Kaynak: AA