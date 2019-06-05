GÜNCELLEME - Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa
'dan bayramlaşmak için Adana
'daki akrabalarına gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin boş sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ok
yönetimindeki 06 DE 4144 plakalı otomobil, merkez Sarıçam
ilçesi Sezai Karakoç
Bulvarı'nda boş sulama kanalına düştü.
Takla atarak durabilen otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis
ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ok, çocukları Ayşe ile Haşim ve babaanne Kazmura Ok kentteki hastanelere kaldırıldı. Anne
Sahra Ok ise olay yerinde hayatını kaybetti. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesine kaldırılan yaralılardan babaanne Kazmura Ok da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sahra ve Kazmura Ok'un cesedi otopsi için Adana Adli Tıp
Kurumuna götürüldü.
Ok ailesinin, akrabalarıyla bayramlaşmak üzere Şanlıurfa'dan geldikleri öğrenildi.
Kaynak: AA
Şanlıurfa
, Adana
, Güncel