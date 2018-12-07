Güncelleme- Adana'daki Tefeci Operasyonu

Adana
'nın Kozan
ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında CHP
ilçe başkanının da bulunduğu 25 zanlıdan 17'si tutuklandı, 6 zanlı ise adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverildi.
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon yaparak gözaltına aldığı 25 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan ikisi serbest bırakıldı, aralarında CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ve ağabeyinin de bulunduğu 23'ü ise adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu'nun da olduğu 17'si tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverildi.
Tefecilik iddiasıyla 3 gün önce düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda boş ve dolu senet, tapu kaydı, çek, pos cihazı, tabanca, kredi kartı ile 81 bin lira bulunmuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi,Kozan,Adana
07 Aralık 2018 Cuma 18:55