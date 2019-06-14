14.06.2019 13:08
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GÜNCELLEME - Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCELLEME - Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı.

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüphelinin yakalanması için Adana, Mersin, Hatay ve Muğla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı, şüphelilere ait 5 araç, 428 banka hesabı ile aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şebekenin, Adana'da kurdukları ofisler aracılığıyla KKTC bağlantılı internet siteleri üzerinden bahis oynattıkları ve haksız yoldan elde ettikleri yüklü miktardaki parayı paravan şirket hesaplarından çekerek nakit olarak KKTC'ye götürdükleri öne sürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 15 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
Adana, Güncel

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