GÜNCELLEME - Adıyaman'da bıçaklı sopalı kavga: 10 yaralı

Adıyaman
'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.Yavuz Selim Mahallesi
'ndeki adliye binası yakınlarında, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "mala zarar verme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuksuz yargılanan iki sanık ile müştekiler ve tarafların yakınları arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, gruptakiler birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.
Kavgada yaralanan 10 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ile kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karıştığı ileri sürülen 14 kişi gözaltına alındı.Polis
ekipleri yaralıların kaldırıldığı hastanelerde de geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AAYavuz Selim Mahallesi
, Adıyaman
, Güncel