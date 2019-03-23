Güncelleme- Afganistan'da Çiftçi Bayramına Bombalı Saldırı

Afganistan
'ın güneyindeki Helmand
vilayetindeki çiftçi bayramı törenlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helmand'ın merkezindeki stadyuma yerleştirilen iki ayrı bombanın, çiftçi bayramı törenlerinin başladığı sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırılarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 31 kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları, yaralananlar arasında Helmand Valisi ve üst düzey yetkililerinin de bulunduğunu öne sürdü.
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
Helmand, Afganistan, Güncel
Kaynak: AA