Güncelleme - Aksaray'da Fabrika Yangını

Aksaray
'da et ürünleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi
'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD
ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma
ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 4'üne olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Aksaray Valisi Ali Mantı
, MHP
Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı
ve Aksaray OSB
Müdürü Ayhan Ermiş, olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
İtfaiye, Aksaray, Güncel
Kaynak: AA