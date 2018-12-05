Güncelleme - Akyurt'ta Cip Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı

Ankara
'nın Akyurt
ilçesinde cipin devrilmesi sonucu MHP Durağan
belediye başkan aday adayı Ali Dalkılıç
ile partinin ilçe başkanı Osman Yıldırım
hayatını kaybetti, ilçe yönetim kurulu üyesi Hayrettin Ateş yaralandı.
MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım'ın kullandığı 06 BC 3780 plakalı cip, Çankırı-Ankara kara yolu Çam Mahallesi Tekebeli mevkisinde devrildi.
Kazada, MHP Durağan belediye başkan aday adayı Ali Dalkılıç olay yerinde, Yıldırım ise kaldırıldığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Hayrettin Ateş ise Akyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
MHP heyetinin, Dalkılıç'ın belediye başkan adaylığı sürecini görüşmek üzere Sinop
'tan Ankara'ya gittikleri öğrenildi.
Dalkılıç'ın önceki yıllarda 3 dönem belediye başkanlığı yaptığı belirtildi.
Durağan,Ankara,MHP,Akyurt
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:04