Güncelleme - Amcasının Oğlunu 17 Kez Bıçaklayarak Öldürdü

Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu 17 kez bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, B.K (17), amcasının oğlu Ramazan Demir
'in (40) Camicedit Mahallesi Garaj Sokak'ta bulunan kardeşinin evine gitti.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K, Demir'i 17 kez bıçakladı.
Olay yerinde ölen Demir'in cenazesi ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
B.K. polise teslim oldu, suç aleti bıçak şüphelinin evinde bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ramazan Demir, Bayramiç, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA