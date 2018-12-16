Güncelleme - Antalya'da Mahsur Kalan İki Doktordan Birine Ulaşıldı

Antalya
'nın Konyaaltı
ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan iki doktordan birine ulaşıldı, diğeri için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD
) Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzman doktorlar Cahit Bozyel ve Mehmet Salih
Aslan'ın, Hisarçandır'daki Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Jandarma
ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, AFAD ve UMKE ekiplerinin de bölgeye sevk edildiğini kaydetti.
Doktorlarla telefonla irtibat kurulabildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Timur, doktorların yürüyüş için dağa çıktıklarının tahmin edildiğini söyledi.
Doktorlardan birine ulaşıldı
Timur, mahsur kalan doktorlardan Cahit Bozyel'in jandarma ile UMKE sağlık ekiplerince kurtarıldığını ve bölgeye yakın bir köye getirildiğini söyledi.
Diğer uzman doktor Mehmet Salih Aslan
ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Timur, karayollarından iş makinesi istendiğini ve Aslan'ın bulunduğu bölgeye ulaşılmaya çalışıldığını bildirdi.
Her iki doktorun da sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Timur, Aslan'ın da yanında çadırı bulunduğunu ve korunaklı bir bölgede olduğunu kaydetti.
Mehmet Salih,Konyaaltı,Antalya
16 Aralık 2018 Pazar 21:46