11 Mart 2019, 16:12
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Güncelleme - Antalya'da Ormanlık Alanda Ceset Bulundu

Güncelleme - Antalya

Antalya'da ormanlık alanda ceset bulundu.

Antalya'da ormanlık alanda ceset bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti.


Bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, 9 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulundu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Öte yandan, cesedin 47 gün önce kayıp başvurusu yapılan iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'a ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA eşleştirmesi yapılacağı öğrenildi. Kepez, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel
Kaynak: AA