Güncelleme - Antalya'da Ormanlık Alanda Ceset Bulundu

Antalya
'da ormanlık alanda ceset bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Kepez
ilçesi Varsak
Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, 9 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulundu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
Öte yandan, cesedin 47 gün önce kayıp başvurusu yapılan iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'a ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA eşleştirmesi yapılacağı öğrenildi.
Kepez, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel
Kaynak: AA