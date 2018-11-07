Güncelleme - Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaaddin Keykubat
Üniversitesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Üniversite yolunda öğrencilerin bir araya geldiği bölgede S.S. ve S.U. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde içilmeye hazır hale getirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alanya,Antalya
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:29