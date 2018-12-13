Güncelleme - Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Otomobilinde Ölü Bulundu

13 Aralık 2018 Perşembe 11:43



13 Aralık 2018 Perşembe 11:43

Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içerisinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Kepez Varyant Seyir Terası'nda bir otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. 112 Acil Servis ekibi, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Olayın ardından Seyir Terası'na giden yol trafiğe kapatıldı.İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile cumhuriyet savcısı ve çok sayıda polis olay yerinde inceleme yapıyor. Basın ve protokolden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Karaaslan'ın yaklaşık 4 yıl önce eşini kaybettiği ve 2 çocuğuyla beraber yaşadığı öğrenildi.Karaaslan'ın, beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.