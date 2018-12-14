Güncelleme - Arnavutköy'de Fabrika Yangını

Arnavutköy
'de bir fabrikada çıkan yangına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Hicret Mahallesi Abdullah Gül
Caddesi'ndeki 3 katlı plastik ve sünger üretimi yapılan yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Arnavutköy, Sultangazi
, Hadımköy
, Başakşehir
, Şişli
, Fatih
, Bakırköy
, Seyrantepe, Kocasinan
, Kemerburgaz, Bahçeşehir
, Çatalca
'dan yönlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 40 araç ve 122 personel müdahale etti.
Yangının çevreye sirayeti önlenirken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İtfaiye,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Arnavutköy
14 Aralık 2018 Cuma 11:55