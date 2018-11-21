Güncelleme - Avrasya Tüneli'nde Kaza

Avrasya
Tüneli'nin Anadolu'dan Avrupa
'ya geçiş yönünde yaşanan kaza nedeniyle kapanan trafik akışı normale döndü.
Alınan bilgiye göre, İstanbul
'un Avrupa ve Anadolu yakalarını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde, trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle tünelin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü trafiğe kapatılırken, D-100 kara yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
İstanbul,Avrupa,Avrasya
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:00