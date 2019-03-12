Güncelleme - Avrasya Üniversitesi Yerleşkesinde Yangın

Kaynak: AA

Trabzon'un Yomra ilçesinde Avrasya Üniversitesinin yerleşkesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.Kentte özel eğitim veren üniversitenin Yomra ilçesindeki yerleşkesinde 8 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, olay yerine güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Binadakiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrasya Üniversitesinin Yomra yerleşkesinde bulunan idari bölümlerin ve dersliklerin de bulunduğu 8 katlı binanın mutfak bölümünde yangın çıktığını söyledi.Yangının hızla büyüdüğünü belirten Sağıroğlu, "Yangın binanın yanmaya müsait dış kaplaması dolayısıyla hızla dış cepheden yayıldı. Binanın üçte biri zarar gördü ve çatıya kadar ulaşan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor." dedi.Sağıroğlu, öğrenci ve personelin hızla tahliye edildiğini aktararak, "Çok şükür dumandan etkilenen ya da yaralanan öğrenci ve personel bulunmuyor." diye konuştu.Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldığı bildirildi.