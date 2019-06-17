17.06.2019 19:56
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GÜNCELLEME - Bafra'da baraj gölüne kamyonetin düşmesi

GÜNCELLEME - Bafra

Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölüne düşen kamyonetin sürücüsünün cesedine ulaşıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölüne düşen kamyonetin sürücüsünün cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Derbent Mahallesi mevkisinde Osman Turan'ın (44) kullandığı 55 EU 058 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle Derbent Barajı'na düştü.
Çevrede balık tutan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar sevk edildi.
Ekipler, baraj gölünde sürücüyü arama çalışması başlattı.
Fındık bahçesinden dönen Osman Turan'ın, eşi ve iki çocuğunu, baraj gölü kenarında araçtan indirdiği öne sürüldü.
Arama kurtarma çalışmaları kapsamında kurbağa adamlar sürücü Osman Turan'ın cansız bedenine ulaştı.
Turan'ın cesedi sudan çıkartılarak cenaze aracına konuldu.
Kaynak: AA
Osman Turan, Samsun, Bafra, Güncel

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